Başkan Özkan, Numan Kurtulmuş'a Karacabey'in güzelliklerini anlattı
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Başkan Özkan, Numan Kurtulmuş'a Karacabey'in güzelliklerini anlattı

08.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:14
Başkan Özkan, Numan Kurtulmuş'a Karacabey'in güzelliklerini anlattı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale programı dönüşünde Karacabey' uğrayarak, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale programı dönüşünde Karacabey' uğrayarak, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Özkan, Kurtulmuş'a 3T vizyonu çerçevesinde sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verirken, Kurtulmuş da ilerleyen süreçte daha geniş bir program ile Karacabey'e mutlaka gelmek istediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çanakkale programı dönüşünde Karacabey'de Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Karacabey molasında Kurtulmuş ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlardan bahsederek, 3T vizyonu çerçevesinde kent genelinde sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında da Kurtulmuş'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, "Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un Karacabey ziyaretinden mutluluk duyduk. Kendisine, ilçemizi daha detaylı anlatma imkanı bulduk. Çalışmalarımız hakkında da çeşitli bilgilendirmelerde bulunduk. Kendisi de daha sonra bir program yaparak, Karacabey'e mutlaka gelmek istediğini söyledi. Ziyareti için Sayın Kurtulmuş'a teşekkür ediyoruz"ifadelerini kullandı.

Kültür Park'ta gerçekleşen görüşmede Başkan Özkan, daha geniş çaplı bir ziyaret için Kurtulmuş'u Karacabey'e tekrar davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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