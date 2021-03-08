Başkan Özkan, kadınlara karanfil hediye etti
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Başkan Özkan, kadınlara karanfil hediye etti

08.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:12
Başkan Özkan, kadınlara karanfil hediye etti

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye etti.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye etti.

Özkan, ilçe merkezinde kadınlara karanfil dağıtımında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çok önemli ve özel bir gün olduğunu söyledi.

Kadınların yılda bir kez değil, yılın her günü hatırlanarak baş tacı edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, "Dünyada kadın sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Vefakar ve cefakar kadınlarımızın, eşlerimiz ve hanım kardeşlerimiz milletimizin bugünü ve geleceğidir. Yaşamın her anında bizleri onurlandıran, merhametini, sevgisini ve emeğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başımızın tacı tüm kadın kardeşlerimize saygılı olalım, onlarla şiddetin değil, sevginin diliyle konuşalım" diye konuştu.

Etkinliğe, Özkan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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