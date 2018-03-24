Başkan Özdemir'e Ziyaretler

Kültür Turizm Bakanlığı Samsun Sanat Merkezi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Osman Ergen ve Samsun Devlet Korosu ses sanatçıları, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i ziyaret etti.

Başkan Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Belediye olarak kültür faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Özdemir, "Tarihi ve kültürel değerlerimizden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Türk sanat müziği zaten hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek bir yapıda. Onu yaşatmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Ergen de sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Özdemir'e teşekkür ederek, çiçek verdi.

Ziyarete, Amasya Belediye Konservatuvarı Müdürü Muammer Palamut ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Mustafa Civa da katıldı.