Başkan Örki, Mazbatasını Aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimin ardından başkanlığa seçilen Avni Örki, mazbatasını alarak görevine başladı. Önceki Başkan Hüseyin Gürlesin, görevini Avni Örki'ye devretti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde 728 sandıkta 241 bin 352 seçmen sandığa gitti. Ak Parti'nin Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avni Örki, 100 bin 83 oy ve yüzde 50.2'lik oranla seçimin kazanın olarak başkanlığa seçildi. İl Seçim Kurulu, Pamukkale Belediyesi'nin yeni başkanı Avni Örki'nin mazbatasını törenle teslim etti. Örki, mazbatasını aldıktan sonra Pamukkale Belediyesi'ne gelerek görevini devraldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Hüseyin Gürlesin ve tüm yol arkadaşlarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Zorlu bir seçim süreci geçirdiklerini ifade eden Başkan Örki,"Çok çalışarak Allah'ın da izniyle seçimden anlımızın akıyla çıktık. Pamukkale'de yaşayan her ferdin mutluluğu ve huzuru için gümbür gümbür çalışacağız. Biz 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız. Elbirliği ile projelerimizi ortak akılla gerçekleştireceğiz. Tüm Pamukkale'nin belediye başkanı olarak her vatandaşımıza hizmet götüreceğiz. Pamukkale ülkemizin gözbebeği olan bir ilçe. Burayı Dünya vizyonu ile harmanlayarak daha iyi hale getirmek için çalışacağız" dedi.

Tören sonunda Başkan Örki, dualarla görevine başladı. Gürlesin ise, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı belediye personeline veda ederek, belediyeden ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA