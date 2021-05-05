Başkan Nursaçan: "Sanayicilerimiz toprağıyla ödeşiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Nursaçan: "Sanayicilerimiz toprağıyla ödeşiyor"

Başkan Nursaçan: 'Sanayicilerimiz toprağıyla ödeşiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, covid-19'un sebebiyet verdiği engellere rağmen sanayicilerin gösterdikleri üretim gayretinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, covid-19'un sebebiyet verdiği engellere rağmen sanayicilerin gösterdikleri üretim gayretinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Nursaçan, bu dönemde istihdamı koruyan ve hatta artıran sanayicilerin gösterdikleri gayreti "Doğdukları toprakla ödeşiyorlar" şeklinde değerlendirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların ilk dört aylık elektrik ve doğal gaz tüketimlerini paylaştı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarının elektrik ve doğal gaz tüketimindeki artışın üretimdeki artışın en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Üretimdeki artışın kendisini ihracat rakamlarında da gösterdiğini ifade eden Nursaçan, artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki doğal gaz ve elektrik tüketiminin Nisan ayında rekor bir artış gösterdiğini dile getiren Başkan Tahir Nursaçan, "Nisan ayındaki elektrik tüketimimiz 107 milyon kilovatsaati aştı. Geçen yıl Nisan ayı rakamı 63,5 milyon kilovatsaatti. Elektrik tüketiminde geçen yıla göre artış oranı yüzde 68,4 oldu. Yılın ilk dört ayındaki elektrik tüketimimiz ise 442 milyon 153 bin kilovatsaate yükseldi. Yılın ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 18,2'lik bir artış gerçekleşti" dedi. Doğal gaz tüketiminde de benzer bir artışın yakalandığını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Geçen yılın nisan ayında 6 milyon 129 bin metreküp olan doğal gaz tüketimimiz bu yıl yüzde 71'lik artışla 10 milyon 483 bin metreküpe çıktı. Yılın ilk dört aylık verilerine bakıldığında ise tüketim miktarımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7'lik artışla 48 milyon 571 bin metreküpe çıktığını gösteriyor" diye konuştu.

Covid-19'un etkisi ve buna bağlı alınan önlemlere rağmen sanayicilerin üstün bir gayretle üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Tahir Nursaçan, "Merhum Hayırsever Hemşehrimiz Kadir Has, 'Biz buraya, yaptığımız bağışlarla övünmeye değil, doğduğumuz toprakla ödeşmeye geldik' sözleriyle toprakla ödeşmenin önemini vurgulamıştı. Sanayicilerimiz de doğdukları toprakla ödeşmek için mücadele ediyorlar. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un ortaya çıkardığı tüm olumsuzluklara rağmen istihdamı korumak ve hatta artırmak için gösterilen bu mücadeleyi Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak takdir ediyor ve tüm sanayicilerimizi tebrik ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Nursaçan: "Sanayicilerimiz toprağıyla ödeşiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:36:28. #1.16#

title