Başkan Işık: 'Sezonu en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz' - Haberler
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Başkan Işık: "Sezonu en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehrin birçok noktasında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehrin birçok noktasında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Işık, Yeni Bosna Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların beklediği asfalt hizmetinin sonuçlandığını ifade ederek ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

Şehrin bir çok noktasında devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sezonu en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Işık, "Sahada çalışan ekiplerimizi ziyaret ediyoruz. Şuanda Yeni Bosna Mahallesindeyiz. Mahallemizin yıllarca sorunu olan asfalt işlerini ekibimiz yerine getiriyor. Bundan önce 100. Yıl, Gaybiefendi, Ali Paşa Mahallelerimizde ki ekiplerimizi ziyaret ettik. Öncelikle ekiplerimize sağlık ve sıhhatle, kazasız belasız bir iş diliyorum. Şehrimizin dört bir yanında sezonu iyi değerlendirelim diye, alt yapı ve üst yapı ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor" dedi.

Yeni Bosna Mahallesi Muhtarı Sadık Bal, yapılan hizmet için teşekkür ederek, yıllardır talep ettikleri asfaltın Başkan Işık döneminde yapıldığını söyledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Sezonu en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Işık: 'Sezonu en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz' - Haberler
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