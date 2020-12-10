Başkan Işık, "Kırgıllı, tarımsal üretimde çok iyi"
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Başkan Işık, "Kırgıllı, tarımsal üretimde çok iyi"

10.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:43
Başkan Işık,

Kütahya'nın Kırgıllı Mahallesi'nde Muhtar İdris Er ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili istişarede bulunduklarını söyledi.

Kütahya'nın Kırgıllı Mahallesi'nde Muhtar İdris Er ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili istişarede bulunduklarını söyledi.

Kırgıllı Mahallesi'ne önemli hizmetlerin yapıldığını belirten Başkan Işık, mahallenin belirli sokaklarında kilit taşı yenilemelerinin tamamlandığını söyledi.

2021 yılı içinde de yapılacak hizmetlerden söz eden Başkan Işık, "İmam evinin çatı tamir işini, çoban evi tamiri ve çatı yapım işi var. Selektör binasında bakım ve arazi yollarının yapım işleri var. Bu konuyu da programımıza alıp yapımına başlayacağız" dedi.

Işık, Kırgıllı Mahallesi'nin tarımsal üretimi yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade ederek, Covid-19 sürecinde yaptıkları üretimden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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