Başkan Gültak, yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu
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Başkan Gültak, yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu

Başkan Gültak, yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye tarafından baştan sona yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye tarafından baştan sona yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu. Gültak, "Akdeniz ilçemizde yaşayan tüm insanlarımıza dokunuyor, bütün mahallelerimize hizmet veriyoruz. Sadece 5 yıl içinde Akdeniz, hiç kimsenin inanmadığı bir şekilde değişmiş olacak" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, tüm donatılarıyla yenilenen, sentetik çim ile kaplanarak FİFA ölçülerine sahip hale getirilerek vatandaşlara kazandırılan Kazanlı Mahallesindeki çok amaçlı modern spor tesisini ziyaret etti. Gültak'a, Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan ve Kazanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Serin de eşlik etti.

Futbol, voleybol, basketbol ve badminton oynanabilecek

Yenileme çalışması hakkında bilgi veren Başkan Gültak, standart FIFA ölçülerine göre yenilenen sentetik yüzeyli çim futbol sahasına 400 kişilik tribün yapıldığını, çok amaçlı hale getirilen tesiste voleybol, basketbol ve badminton da oynanabileceğini belirtti. Gültak, çevresine tel örgüler çekilen tesisin ayrıca soyunma odalarının yenilendiğini, 2 yedek kulübesi, 2 basın kulübesi, 2 engelli kulübesi ve soyunma odaları kazandırdıklarını da kaydetti.

"Kazanlı'ya yakışır, tüm standartlara uygun büyük bir kompleks"

Kazanlı'nın da artık tüm spor normlarına uygun büyük bir sentetik sahası olduğunu vurgulayan Gültak, "Futbol müsabakalarının yapılabileceği, hakem odalarının, soyunma odalarının olduğu, bir basketbol ve voleybol sahası ile ısınma alanlarının bulunduğu, Kazanlı'ya yakışır büyük bir kompleks oldu. Yaklaşık 400 kişilik bir tribünü var. Futbol müsabakalarında, seyirciler eskisi gibi ayakta değil, oturarak rahatlıkla maçları seyredebilecekler" diye konuştu.

"Akdeniz'de, hiç kimsenin inanamayacağı değişimler olacak"

Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinin daha önce çamur deryasının olduğu bir futbol sahasıyken bugün çok modern bir tesis haline geldiğini belirten Gültak, "Burası da en kısa sürede tamamlanacak. Kazanlı'daki tüm gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bütün bunlar Akdeniz için. Biz en başta 'Sevdamız Akdeniz' dedik. Bütün mahallelerimize dokunuyoruz. 5 yıl içinde Akdeniz, hiç kimsenin inanmadığı bir şekilde değişmiş olacak. Bütün Akdenizli vatandaşlarımız buna layık. Kazanlı'daki tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Gültak, yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu
Başkan Gültak, yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu
Başkan Gültak, yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu
Başkan Gültak, yenilenen Kazanlı Çok Amaçlı Spor Tesisinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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