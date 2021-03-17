Başkan Gülsoy: "Çanakkale Zaferi Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır"
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Başkan Gülsoy: "Çanakkale Zaferi Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır"

17.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:47
Başkan Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Çanakkale zaferi, aziz milletimizin vatanına, bağımsızlığına, istiklal ve istikbaline karşı şartlar ne olursa olsun sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Çanakkale zaferi, aziz milletimizin vatanına, bağımsızlığına, istiklal ve istikbaline karşı şartlar ne olursa olsun sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlığı için büyük fedakarlıklarla sayısız zaferler kazandığını belirten Başkan Gülsoy mesajında şunları kaydetti; "Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordumuzun ve yüce Türk Milleti'nin istiklal ve istikbali için kenetlendiği, canı pahasına büyük bir mücadele vererek kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını kutlamanın gurunu yaşıyoruz. Milletimiz Çanakkale'de destan yazmıştır. Bu büyük zafer, yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesile örnek olacaktır. Çanakkale savaşı aziz milletimizin vatanına, bağımsızlığına, istiklal ve istikbaline karşı şartlar ne olursa olsun sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, adını tarihe yazdırmayı başarmıştır. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Bunun en somut örneğini 2016 yılında yaşayan milletimiz, hain darbe girişimi ile karşılamış ve çocuğuyla kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, meydanlara çıkarak kimseye boyun eğmeyeceğini güçlü sesle haykırmıştır. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk Milletini minnet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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