Başkan Deveci: "Atakum'a Yakışan Bu Coşkudur"

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin ilk adımının 100. yılında Atakum'a yakışan bu coşkudur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri, milletvekilleri ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamaları kapsamında geldiği Samsun'da bir dizi program gerçekleştirdi.

Başkan Deveci'ye ziyaret

Atakum Yalı Kafe'de MYK toplantısı yapan CHP kurmayları, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz tarafından okunan 100. yıl bildirgesini kamuoyuna deklare etti. Alanı hınca hınç dolduran Atakumlular tarafından sevgiyle karşılanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'yi makamında ziyaret etti.

Coşkulu kalabalık

Atakum Belediyesi önünde yoğun kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan CHP heyeti makamda bir süre sohbet ettikten sonra tekrar belediye önünde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere sloganlar atan vatandaşlar, ziyaret çıkışında da uzun uzun alkışladı.

Belediye önünde toplanan heyecanlı kalabalığa seslenen Başkan Deveci, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının 100. yılında Atakum'a yakışan coşkunun bu olduğunu belirterek, "31 Mart'ta Atakum'da kazandınız. İstanbul'da da kazandığımız ama elimizden alınan İstanbul seçimini yeniden kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Milletçe kazanacağız"

Vatandaşların bayramını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ise, "Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci'yi tebrik ediyoruz. Hep birlikte bu mutluluğu Atakum'da yaşadınız, İstanbul'da da yaşadığınız sevinci asla kursağınızda bırakmayacağız. Hem seçimi kazanacağız hem de demokrasi mücadelesini kazanacağız. Milletçe kazanacağız. Sizi çok seviyorum" diye konuştu.

Atakum'a teşekkür

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da kalabalığa teşekkür ederek, "Atakum'da belediye başkanımızı seçtiğiniz için hepinizi yürekten kutluyorum. Size hizmet edecek, sizin için çalışacak. Aynı temayı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yapacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA