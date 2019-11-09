Başkan Demirbaş'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

09.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:08

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, mesajında, bağımsızlık mücadelesinin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 81. yılında minnet ve şükranla andığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine önderlik yaparak Anadolu'yu yeniden vatan haline getiren, milleti kendi iradesine sahip çıkma gücüne kavuşturan büyük devlet adamı olduğunu vurgulayan Demirbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımızın simgesi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılını idrak ediyoruz. Aramızdan ayrılışının 81. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir vesile olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyetini onun gösterdiği hedeflere ulaştırma konusunda muhasebe yapmamız için de bir fırsattır. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla, milletimizin inanç ve hürriyet sevdası, anaların dualarıyla bizlere vatan olmuştur. Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olmuş ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatan sevgisi, ileri görüşlülüğü ve azmi gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli emanetlerden biridir."

Kaynak: AA