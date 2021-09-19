Başkan Demir: 'Toybelen gururumuz, Gülsan yeni meydanımız olacak' - Haberler Ekonomi
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Başkan Demir: "Toybelen gururumuz, Gülsan yeni meydanımız olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Demir:

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi alanında inşaat çalışmalarının yüzde 16'sı tamamlandı.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi alanında inşaat çalışmalarının yüzde 16'sı tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "1526 dükkan ve 82 ticari birimin yer alacağı sanayi sitesi faaliyete girdiğinde Türkiye'nin en modern örnek sanayi sitesi olacak. Gurur verecek. Gülsan'ın olduğu yere de Samsun'a yakışır halkımızın güzel vakit geçireceği, camisi, sosyal alanları ile birlikte çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir meydan inşa edeceğiz" dedi.

2023 hedefleri kapsamında Samsun'u şehircilikte daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi'ni Toybelen mevkiinde kurulacak yeni sanayi sitesine nakledecek. Gülsan'ın taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi'nde ise yoğun bir çalışma hakim. İnşaat çalışmalarının yüzde 16'sı tamamlanan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi 2022 yılı sonunda esnaflara teslim edilecek. 270 bin dönümlük rezerv alanın 700 dönümünde inşa edilecek Sanayi Sitesi'nde 100 metrekarelik 348, 200 metrekarelik 1178 dükkan olmak üzere toplamda 1526 dükkan ve 82 ticari birim yer alacak.

Samsun iki açıdan da kazanıyor

Toybelen Sanayi Sitesi'nin şehrin geleceği açısından çok kritik ve önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorununu çözmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Toybelen'de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Şu anda fiziki ilerleme yüzde 16. Şuna inanıyorum ki, burası bittiği gün hem bölgede hem de ülkemizde örnek bir sanayi sitesi olacak. Gurur verecek. İnşaatı bitirir bitirmez de Gülsan'ı yıkıp orada Samsun'a yakışır bir meydan inşa edeceğiz. İki açıdan da Samsun kazanmış oluyor. Birincisi Gülsan yıkılıp halkımızın güzel vakit geçireceği, camisi, sosyal alanları ile birlikte çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir yer haline gelecek. İkincisi ise Samsun kendine yakışır modern yeni bir sanayi kazanmış olacak" dedi.

Yıllardır süren belirsizlik bitti

Yeni sanayi sitesinin modern, düzenli, temiz ve yeşillikleri bol olan bir yer olacağını ifade eden Başkan Demir, "Göreve geldiğimiz günden beri yeni sanayi sitesi için uğraş verdik ama sonunda uğraşlarımızın karşılığını aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un büyük destekleri ile şehrimizde yükselen yeni sanayinin bitirilmesi ile esnaflarımızı buraya taşıyacağız. Onların da yıllardır belirsizlik yüzünden yaşadıkları mağduriyet sona erecek. Her şey güzel bir şekilde ilerliyor. Rabbim inşallah sonuçlandırmayı da nasip eder" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Toybelen gururumuz, Gülsan yeni meydanımız olacak

Başkan Demir: Toybelen gururumuz, Gülsan yeni meydanımız olacak

Başkan Demir: Toybelen gururumuz, Gülsan yeni meydanımız olacak

Başkan Demir: Toybelen gururumuz, Gülsan yeni meydanımız olacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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