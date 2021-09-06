Başkan Demir'den turizm yatırımı: Bungalov evler projesi
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Başkan Demir'den turizm yatırımı: Bungalov evler projesi

Başkan Demir'den turizm yatırımı: Bungalov evler projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte sivil toplum kuruluş mensuplarıyla bir araya geldi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte sivil toplum kuruluş mensuplarıyla bir araya geldi.

Demir, kentteki STK mensuplarıyla Kura Nehri kıyısındaki buluşmasında yaptığı konuşmada, Ardahan'a hizmet etmek istediklerini söyledi.

Amaçların Ardahan'ı başta turizm olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımak olduğunu ifade eden Demir, "Kura Nehri'ne sırtımızı değil, yüzümüze çevireceğiz. Kura nehri kıyısında yaptığımız bazı çalışmalarımız kentin turizmine katkı sunacak. Örneğin bu yıl yapımına başladığımız 10 bungalov ev ve bir restoran önemli bir yatırım olacak" dedi.

Belediyenin devam eden bazı projelerinden de bilgi veren Demir, her projeyi Ardahanlılarla paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Demir, kentteki STK mensuplarıyla Kura Nehri kıyısındaki buluşmasında yaptığı konuşmada, Ardahan'a hizmet etmek istediklerini söyledi.

Amaçların Ardahan'ı başta turizm olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımak olduğunu ifade eden Demir, "Kura Nehri'ne sırtımızı değil, yüzümüze çevireceğiz. Kura nehri kıyısında yaptığımız bazı çalışmalarımız kentin turizmine katkı sunacak. Örneğin bu yıl yapımına başladığımız 10 bungalov ev ve bir restoran önemli bir yatırım olacak." dedi.

Belediyenin devam eden bazı projelerinden de bilgi veren Demir, her projeyi Ardahanlılarla paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi. - ARDAHAN

Başkan Demir'den turizm yatırımı: Bungalov evler projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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