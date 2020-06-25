Başkan Çalık, Bizimkent sitesi yönetimiyle buluştu
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Başkan Çalık, Bizimkent sitesi yönetimiyle buluştu

Bizimkent sitesi yönetimi ile Atatürk Bulvarı ve Bizimkent yan yolda süren altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla ilgili bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapılan çalışmalar neticesinde bulvarın çehresini geliştirerek yıllardır süregelen trafik sorununa da...

Başkan Çalık, Bizimkent sitesi yönetimiyle buluştu
25.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:01

Bizimkent sitesi yönetimi ile Atatürk Bulvarı ve Bizimkent yan yolda süren altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla ilgili bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapılan çalışmalar neticesinde bulvarın çehresini geliştirerek yıllardır süregelen trafik sorununa da neşter vuracaklarını kaydetti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bizimkent Sitesi Başkanı Müjdat Akar ve yönetimi ile bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Atatürk Bulvarı ve Bizimkent yan yolda yapılan çalışmalarla ilgili site yönetimi ve belediye yetkilileri arasında fikir alışverişinde bulunuldu. Site yönetiminden gelen istek ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Çalık, projenin ana hatları ile ilgili bilgiler paylaşarak site yönetimine bilgi verdi. Toplantıya, Beylikdüzü Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

"Atatürk Bulvarı'ndaki trafik problemine neşter vurulacak"

Atatürk Bulvarı'nın Beylikdüzü'nün en önemli alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Atatürk Bulvarı ilçemizdeki ana arterlerden birisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken arterlerden biri. İBB ile koordineli çalışmalara başladık. Yapılan düzenlemeyle bu kentin trafik problemine ciddi bir neşter vurulacak. Biz, bu çalışmayla Bizimkent'in otopark sorununu da bir nebze olsun rahatlatma niyetindeyiz. Onun için oradaki otopark düzeninin doğru kurulması önemli. Bizim orada açılı parklanmaya müsaade etmemiz lazım. Bizimkent'in sorununu biliyorum. Burada, sizin için en kıymetlisinin otopark düzenleri olduğunun farkındayım. Şu an düzensiz, yeşil alanlarda, kaldırım üzerinde parklanma oluyor. Bunları da bir disipline edeceğiz. Maksimum düzeyde otopark düzeni ile bir rahatlama sağlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Camii'nin orada yapılacak otoparkla da çok ciddi oranda bir rahatlama sağlanacak. Teras Park önündeki havuzlu kavşağı da Atatürk Bulvarı'nın adına yakışır şekilde Atatürk silüeti ile güzelleştireceğiz" diye konuştu.

"Kesinlikle ağaçlar zarar görmeyecek"

Çalışmalarda ağaçların kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığının da altını çizen Başkan Çalık, "Biz, orada, kesinlikle hiçbir ağacımızı kesmiyoruz. Oradaki ağaçların tamamını sökerek yerlerine çınar ağacı koyuyoruz. Söktüğümüz ağaçlarımızı da alıp başka parklara, ağaçlandırılması gereken alanlarımızda değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızla orta refüjdeki Akasya ağaçlarının tamamı yapı olarak daha dayanıklı çınara dönüyor. Tabii, gönül isterdi ki hiçbir ağaca dokunmadan bu süreci tamamlayalım" diyerek bu konudaki kaygıların yersiz olduğunu ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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