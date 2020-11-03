Başkan Büyükkılıç İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına katıldı
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Başkan Büyükkılıç İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına katıldı

03.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:25
Başkan Büyükkılıç İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına katıldı

Covid-19 salgınının önlenebilmesine yönelik çalışmalarını hassasiyetle sürdüren İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

Covid-19 salgınının önlenebilmesine yönelik çalışmalarını hassasiyetle sürdüren İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı. Toplantıya İl Pandemi Kurulu Üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda covid-19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler ve bu kapsamda Kayseri'de yapılan çalışmalar ele aldıklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, salgının en başından beri Kayseri'de Maske, Mesafe ve Temizlik konularına hassasiyet gösterdiklerini belirterek, yerel yönetimler olarak salgınla mücadeleye "dayanışma" anlayışıyla destek verdiklerini ifade etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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