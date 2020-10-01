Başkan Bulut başarılı sporcuyu kabul etti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre Engelli Kategorisinde 2. olarak dereceye giren başarılı sporcu Meryem Aygün ile bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre Engelli Kategorisinde 2. olarak dereceye giren başarılı sporcu Meryem Aygün ile bir araya geldi.

Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre Engelli Kategorisinde 2. olan Meryem Aygün ile Antrenörü Tülay-Sercan Yavuz ile bir araya gelerek, başarılı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Başkan Bulut, Kilisli sporcuların başarılarının göğüslerini kabarttığını, her zaman destek olacaklarını söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı