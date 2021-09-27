Başkan Başdeğirmen başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

ISPARTA (İHA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çeşitli tarihlerde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren Belediyespor Kulübü sporcuları ile yine başarı elde eden Ispartalı sporcuları makamında ağırladı. Başkan Başdeğirmen sporcuları altın ile ödüllendirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi Spor Kulübünün sporcuları olan ve Gaziantep'te Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye birinciliği ve ile çeşitli dereceler elde eden sporcuları beraberinde Antrenörler Şefika Kaç ve İbrahim Kaç ile birlikte kabul etti.

Gaziantep'te düzenlenen Engelliler Yüzme Şampiyonasında Belediyespor Kulübü sporcularından Yılmaz Kırıt Türkiye 1.'si, Ümit Kayadaş Türkiye 2.'si, Eren Burak Çancı Türkiye 3.'sü, İlker Çakır Türkiye 4.'lüğü, Yunus Emre Özer de Türkiye 6.'lığı elde ederken, rahatsızlığı dolayısıyla ziyarete katılamayan Ülkü Aktaş'ta Türkiye 2.'liği dereceleri elde etti.

Yine ziyarette Tokat'ta yapılan bilek güreşi milli takım seçmelerinde Türkiye birincisi olan Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Dönmez ve Antrenörü Mehmet Ay'da hazır bulundu.

Ziyarete ayrıca Tokyo Paralimpik Olimpiyat oyunlarında şampiyon olan milli takımın Ispartalı sporcusu Reyhan Yılmaz ile yine Tokat'ta yapılan bilek güreşi milli takım seçmelerinde Türkiye 2.'si olan Zeliha Güldal ve 3. olan Fatime Yürekli de yer aldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporcuları aldıkları derecelerden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Olimpiyatlarda Ispartalı bir kardeşimizin olması bizler için gurur verici"

Avrupa'da, Türkiye'de, olimpiyatlarda başarılar elde eden sporcuların kendilerini gururlandırdığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporcuların elde ettikleri başarılarla Isparta'nın isminin ön plana çıkarıldığını aktardı. Başdeğirmen, "Olimpiyatlarda Ispartalı bir kardeşimizin olması bizler için gurur verici. Sizi, ailenizi tebrik ediyorum. Bilek güreşlerinde birincilik elde eden Mehmet kardeşimizden de kasım da Romanya'da yapılacak olan müsabakalarda Türk Bayrağını göndere çektireceğine ve İstiklal Marşımızı söyleteceğine inanıyorum" dedi. Yine bilek güreşinde iki bayan sporcunun da dereceler elde ettiğini ve onlarında şampiyonluklar kazanacağına olan inancını dile getiren Başkan Başdeğirmen, sporun her dalının kendileri için önemli olduğunu aktardı.

"Engel hiçbir şeye engel değil"

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında, belediyespor kulübü sporcularının şampiyonluk ve Türkiye dereceleri elde ettiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, tüm sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Tüm sporcuları bundan sonra da belediye olarak destekleyeceklerini aktaran Başdeğirmen, "Engel hiçbir zaman, hiçbir şeye engel değil, yeter ki gönülden isteyelim. Başaracağımıza inanalım. Aldığınız dereceler, başarılar bizleri son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor" dedi.

"Sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Spor alanında üzerlerine düşen ne görev varsa yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini ifade eden Başdeğirmen, "Sizlerin neye ihtiyacınız varsa, bizler sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Madalyalarla gelmiş olmanız bizi gururlandırdı. Sizleri ve ailelerinizi kutluyorum" görüşlerinde bulundu.

"Madalyalarla burada olmak istiyoruz"

Isparta Belediyespor Kulübü Engelli Yüzme branşı Antrenörlerinden İbrahim Kaç, sporcuların elde ettikleri başarılardan bahsederek, Avrupa Şampiyonası barajlarını beklediklerini söyledi. Kaç, gayretlerinin Avrupa şampiyonluğu kazanmak olduğunu kaydederek, "Desteklerinizle inşallah bir sonraki buluşmamızda madalyalarla burada olmak istiyoruz" dedi.

"İnşallah dünya şampiyonluğu da nasip olur"

Tokat'ta yapılan bilek güreşi milli takım seçmelerinde Türkiye 1.'si olan Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Dönmez de "Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumu da Isparta'mıza ve başkanımıza armağan ediyorum. İnşallah dünya şampiyonluğu da nasip olur" şeklinde konuştu. - ISPARTA