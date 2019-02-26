Başkan Atilla'dan Esnafa Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnafı ziyaret etti.

Başkan Atilla, merkez Yenişehir ilçesi Mardin yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi esnafını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Atilla, Büyükşehir Belediyesi olarak her kesimin beklentisine göre projeler uyguladıklarını aktardı.

Daha sonra sebze ve meyve hali esnafıyla bir araya gelen Atilla, Sebze ve Meyve Komisyoncuları Odası Başkanı Mehdi Taş ile görüştü.

Belediye olarak istişareye önem verdiklerini dile getiren Atilla, Diyarbakır'a yakışır yeni sebze ve meyve hali yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA