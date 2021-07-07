Başkan Ataç muhtarlar ve esnafla birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nın mahalle muhtarları, kahveciler ve lokantacılar meslek odalarından temsilciler ile birlikte Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nın mahalle muhtarları, kahveciler ve lokantacılar meslek odalarından temsilciler ile birlikte Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ile kahveci ve lokantacı meslek odalarından temsilciler ile birlikte Ankara'ya gitti. TBMM ziyaretinde bulunan Başkan Ataç ve Eskişehir heyeti, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi. Başkent temasları kapsamında ilk olarak TBMM ziyaretinde bulunan Başkan Ataç, beraberindekiler ile birlikte CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in eşliğinde CHP grup toplantısına katıldı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledi. Başkan Ataç daha sonra Eskişehir heyeti ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz. Muhtarlık ne kadar güçlü olursa memlekette demokrasi de o kadar güçlü olur. Muhtarlık kurumunun mutlaka güçlendirilmesi lazım" dedi.

"Esnaf desteklenmeli"

Kahveci ve lokantacı esnafının sıkıntı ve taleplerini de dinleyen Kılıçdaroğlu, "İçinden geçtiğimiz bu pandemiden en çok etkilenen kesimlerden biri esnafımız oldu. Özellikle kahveci esnafımızın dükkanı aylarca kapalı kaldı. İhtiyaç duydukları destekleri aylarca alamadılar. Esnafın kazanması, gelir elde etmesi lazım. Esnafın üretmesi lazım. Esnafın sosyal devlet olarak desteklenmesi lazım. Mali açıdan desteklenmesi lazım, moral açısından desteklenmesi lazım, sağlık açısından desteklenmesi lazım" dedi.

Ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesinin çalışma ve projeleri hakkında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardı. Kılıçdaroğlu da Başkan Ataç'ın çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek konukları ile sohbet etti. Buluşmada Kılıçdaroğlu, Başkan Ataç ile Eskişehirlilere selam ve sevgilerini de iletti.

Başkan Ataç ve beraberindekiler daha sonra TBMM'de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in eşliğinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'na ziyarette bulundu. TBMM ziyaretinde Eskişehir heyeti, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel ve Sevda Erdan Kılıç ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı