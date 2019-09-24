Başkan Asya'nın vaat ettiği bir proje daha hayata geçiriliyor

24.09.2019 10:40

'İcraatlarımız teminatımızdır' diyerek Muş halkına hizmet sözü veren Belediye Başkanı Feyat Asya'nın seçim kampanyasında vaat ettiği 'Millet Bahçesi' projesinin ihalesi yapıldı.



Belediye Başkanı Feyat Asya, söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Başkan Asya, seçim manifestosunda kamuoyuna duyurduğu Millet Bahçesi projesi için ilk adım atıldı. Seçim sürecinde ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan girişimler sonuç verdi. Eski stadyumun yerine uygulanacak Millet Bahçesi projesi, TOKİ tarafından ihale edildi. İhale sürecinin tamamlanması ile çalışmalara başlanacak. 44 bin 660 metrekare alan üzerine uygulanacak olan projede millet kıraathanesi, büfe, etkinlik alanı, lale bahçesi, meyve bahçesi, oyun alanı, amfi, yansıma havuzu ve otopark alanı yer alıyor.



Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Allah'a şükürler olsun ki halkımıza yapacağımıza dair vaat ettiğimiz bir projemiz daha hayat buluyor. Seçim sürecinde dile getirdiğimiz Millet Bahçesi projemizin ihalesinin yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim manifestomuzda kamuoyuyla paylaştığımız ve sürecin akabinde takipçisi olduğumuz projemizin ilk adımı atıldı. Eski stadyumun yerine uygulanacak proje ile şehrimiz yeni bir görüntüye kavuşmuş olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile inşa edilecek, insanımıza taze bir nefes yeni bir değer katacak Muş Millet Bahçesi projesinin özelde ilimize genelde milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Bakanlık yetkililerine,Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunarım" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA