Başkan Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı

14.10.2019 14:44

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesinin desteklediği Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, Beşiktaş Kültür Merkezi BKM'de başladı. Festivalin açılışı, usta komedyen Cem Yılmaz'ın Soru & Cevap etkinliği ile gerçekleşti. Açılışa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat eşi Derya Akpolat, BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat festivalde ev sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Akpolat, "Beşiktaş Kültür Merkezi ülkemize Kültür ve Sanat alanında uluslararası saygınlık kazandıran çalışmaları ve yüzlerce yeni sanatçı kazandıran bir okul olma özelliği ile de gurur kaynağımız. İş birliğimizi ülkemize ve İstanbulumuza katma değer oluşturacak yeni projeler üreterek geliştireceğiz" dedi.



İstanbul Komedi Festivali 3 Kasım'a kadar 107 farklı performansla 15 farklı mekanda devam edecek. Festivalin bu yıl 100 bin seyirci hedeflediği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA