Başkan Akkaya'dan Camiler ve Din Görevliler Haftası ziyaretleri

04.10.2019 12:55

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Başkan Akkaya ilk ziyaretini Akşehir İlçe Müftülüğü'ne yaptı. Burada İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş ile görüşen Başkan Akkaya, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Müftü Kardaş'ı tebrik etti.



Müftü Kardaş yapılan ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek müftülük olarak camiler ve din görevlilerine olan destekleri için Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.



Ziyaretleri kapsamında Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği'ne de giden Başkan Akkaya, Dernek Başkanı Osman Atik, Diyanet Sen Akşehir Temsilcisi Muhammed Emin Şenol ve Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin de haftasını tebrik etti.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı değerlendirmede, camilerin ve din görevlilerinin toplumumuzun önemli yapı taşlarından biri olduğuna değinerek, "15 Temmuz darbe girişimi süreciyle artık İslam'ı ve dinimizi kaynağından öğrenmenin önemi daha da artmış oldu. Toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi, İslam'ı doğru öğrenmesi, doğru yaşaması, FETÖ terör örgütü gibi kötü emelli gruplara alet olmaması için siz değerli din görevlilerimize daha da büyük bir sorumluluk düşmekte. Baktığımız zaman FETÖ terör örgütüne mensup insanlar içinde ilahiyatçı ve imam hatipli insan çok az. Bu çok önemli bence üzerinde durulması gereken, vurgulanması gereken bir konu. Demek ki, İslam'ı en sağlam şekilde öğrenen insanlar böyle kötü emelli insanların emellerine oyunlarına gelmiyor, alet olmuyor. Bu anlamda sizlerin halkımızı bilinçlendirmek, İslam'ı kaynağından en doğru şekilde öğretip yaşamasına katkı vermek için büyük sorumluluğunuz bulunmakta. Bu vesileyle tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyor, ebediyete intikal eden tüm din görevlilerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA