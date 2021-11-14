A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

A Milli Takım'ın 6-0 kazandığı Cebelitarık karşılaşmasından sonra Stefan Kuntz, sonucu ve gruptaki akıbetimizi değerlendirdi. Kuntz'a sorulan bir soru ise maç kadar gündeme damgasını vurdu.

"SAMİMİYETSİZLİK VAR"

Bir muhabir Kuntz'a, "Yanlış anlamayın ama açıklamalarınızda samimiyetsizlik var. Yusuf Yazıcı'yı takımında süre alamıyor diye davet etmediniz, yerine aldığınız Barış Alper daha da az süre almış. Buradaki kriteriniz ne?" dedi.

"TAKTİKSEL FARKLILIK"

Stefan Kuntz ise "Bazı kriterler var. Ne kadar oynadığı bir kriter, ve taktiksel farklılıkları da kriter. Bu maçta kriter taktiksel farklılıktı. Hangi oyuncu hangi pozisyonda oynuyor, hangi taktiksel imkanı sunuyor bu önemli. Yusuf'un takımında dakika bulması önemli. Kendisini hazırladığı takdirde onu davet etmek bizim için çok keyifli olur" dedi.

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