A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor - Haberler Spor
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A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

6-0 kazanılan Cebelitarık maçından sonra bir muhabir Stefan Kuntz'a, "Açıklamalarınızda samimiyetsizlik var. Yusuf Yazıcı süre alamıyor diye davet etmediniz, ama Barış Alper kendi takımında daha az süre almış. Sözleriniz birbirine tezat. Kriteriniz ne?" sorusunu yöneltti. Kuntz, iki futbolcunun özellik bakımından birbirinden farklı olduğunu ifade etti. Futbolseverler, muhabirin 'samimiyetsiz' ifadesine tepki yağdırdı.

A Milli Takım'ın 6-0 kazandığı Cebelitarık karşılaşmasından sonra Stefan Kuntz, sonucu ve gruptaki akıbetimizi değerlendirdi. Kuntz'a sorulan bir soru ise maç kadar gündeme damgasını vurdu.

Basın toplantısında Kuntz'a 'Sözleriniz samimiyetsiz' diyen muhabir gündeme damga vurdu

"SAMİMİYETSİZLİK VAR"

Bir muhabir Kuntz'a, "Yanlış anlamayın ama açıklamalarınızda samimiyetsizlik var. Yusuf Yazıcı'yı takımında süre alamıyor diye davet etmediniz, yerine aldığınız Barış Alper daha da az süre almış. Buradaki kriteriniz ne?" dedi.

"TAKTİKSEL FARKLILIK"

Stefan Kuntz ise "Bazı kriterler var. Ne kadar oynadığı bir kriter, ve taktiksel farklılıkları da kriter. Bu maçta kriter taktiksel farklılıktı. Hangi oyuncu hangi pozisyonda oynuyor, hangi taktiksel imkanı sunuyor bu önemli. Yusuf'un takımında dakika bulması önemli. Kendisini hazırladığı takdirde onu davet etmek bizim için çok keyifli olur" dedi.

Basın toplantısında Kuntz'a 'Sözleriniz samimiyetsiz' diyen muhabirin sorusu kıyameti kopardı

Basın toplantısında Kuntz'a 'Sözleriniz samimiyetsiz' diyen muhabirin sorusu kıyameti kopardı

Basın toplantısında Kuntz'a 'Sözleriniz samimiyetsiz' diyen muhabirin sorusu kıyameti kopardı

Basın toplantısında Kuntz'a 'Sözleriniz samimiyetsiz' diyen muhabirin sorusu kıyameti kopardı

Basın toplantısında Kuntz'a 'Sözleriniz samimiyetsiz' diyen muhabirin sorusu kıyameti kopardı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (3)
Osman Tuna :Kiralık soru bu. Ülke güzel bir galibiyet almış sorduğu soruya bak.
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Burak Ergül:Soruyu soranı tebrik ederim . Barış alperi özellikle izledim milli takım için yetersiz olduğu gibi fbli ve bjkli oyunculara müsaitken pas atmamada diretti . Özelliklede rıdvana boştayken 2 defa vermedi . Milli takımda tek takım vardır , kulüpçülük yapan milli takıma alınmasın .
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Okan Kocabas:Muhabire helal olsun bunları Avrupa da çok rahat soruyorlar biz 6-0 kazandık diye muhabir bu soruyu soramıyacak mı?
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