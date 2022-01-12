Başıboş gezen tehlikeli ırk köpek jandarma tarafından yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Tomarza ilçesinde başıboş gezen Dogo Argentino cinsi yasaklı ırk köpek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde bir vatandaşın başıboş köpek ihbarını değerlendiren jandarma devriye ekipleri, mahalledeki köpeğin yasaklı ırk olan Dogo Argentino cinsi olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan köpek, muhafaza altına alınarak Hayvanları Koruma Kanunu esasları doğrultusunda bakımı, rehabilitasyonu ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılması için Talas Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi. - KAYSERİ

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