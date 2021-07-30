Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı

Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşı haritasında sarı kategoride olan Samsun'un mavi renge dönebilmesi için başlatılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına start verilirken, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alaiddin Domaç kampanyaya destek için 25 kişinin aşısını kendisi yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşı haritasında sarı kategoride olan Samsun'un mavi renge dönebilmesi için başlatılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına start verilirken, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alaiddin Domaç kampanyaya destek için 25 kişinin aşısını kendisi yaptı.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası çerçevesinde Samsun merkez ve ilçelerinde oluşturulan aşı stantları büyük ilgi gördü. Aşı yaptıranlara çekilişle hediye verileceği açıklanırken, Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi olarak Pazartesi günü göreve başlayan Dr. Alaiddin Domaç aşı kampanyası çerçevesinde görev yaptığı hastanede 25 kişinin aşısını kendi elleriyle yaparak aşı ekibine destek vermesi dikkat çekti. - SAMSUN

Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Muslera Hakan Reçber Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:28:46. #1.16#

title