Son Dakika! Başbakan'dan, Kandil Operasyonu Çıkışı: Bizim Amacımız Terör Örgütünü Yok Etmek

Habertürk TV canlı yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta düzenlenen Kandil operasyonu için, "Operasyonun nihai hedefi PKK terör örgütünü ülkemize bir daha zarar vermeyecek şekilde tamamen etkisiz hale getirmek. Bizim başkalarının topraklarında herhangi bir gözümüz yok." dedi.

"BİZİM AMACIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK ETMEK"

Terör örgütünü yok etmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, Bizim amacımız sınırlarımız dışında ülkemizi taciz eden, insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütünü yok etmek." ifadelerini kullandı.

"ABD İÇİN MECBURİYET ORTADAN KALKTI"

ABD ile Menbiç konusunda yapılan uzlaşmaya değinen Yıldırım, "Operasyonlarımız sürdürdüğümüz zaman bile bu mümkün. Bunu Münbiç'te yaptık. ABD'nin sözü var PYD/YPG ile birlikte hareket etmemizin amacı bu bir tercih değil mecburiyet. O mecburiyette ortadan kalktı. Yapılması gerek söz verildiği gibi o silahların toplatılması ve Türkiye'ye olan tehdidin sona erdirilmesi." dedi.

"AMERİKA'DA GÜVEN SORUNU OLDUĞU AŞİKAR"

Fırat'ın doğusuna operasyonların devam edeceğine değinen Yıldırım, "Ülkeler arası ilişkiler sadece güven ile yürümez. Karşılıklı menfaatleriniz ne gerektirirse onu yaparsınız. Amerika'ya bakarsanız bir güven sorunu olduğu aşikar. Fırat'ın doğusuna geçtiler de her şey halloldu diye bir şey yok. Ağır silahlar ile donatılmış bir terör örgütünün olması ülkemiz için bir tehdittir. Bunu görmezden gelemeyiz. Terör örgütünün silahlarının alınması lazım, bunu yapacak olan da Amerika'dır. Biz insanımızın can ve mal güvenliği için gerekeni yaparız." şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI İYİ GİDİYOR HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Cumhur İttifakı'nda sıkıntı olmadığı dile getiren Yıldırım, "Münferit şeyler de olabilir, bunu genele yaymak doğru olmaz. Cumhur İttifakı iyi gidiyor hiçbir sıkıntımız yok. Özü başlangıcı 2016 Ekim'dir. Bahçeli siyasetteki tıkanıklık yürümüyor, fiili durumun anayasal sürece getirilmesi lazım diyerek başlatılan bir süreçtir. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan sonra ittifakın temelleri atıldı. Nihayet 24 Haziran seçimleri öncesi de yasal alt yapısı hazırlandı, yolumuza devam ediyoruz. Sahada ittifakın ruhunu zedeleyen bir şey ile karşılaşmadık. Bir bir sıkıntı yaşamadık." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA GAYET TABİ DEVAM EDECEK"

İttifakın seçimden sonrada devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Biz bir ittifak kurduk bununla seçime gidiyoruz. Biz aynı parti değiliz dolayısıyla her konuda aynı düşüneceğiz diye bir şey yok. Ortak cumhurbaşkanı adayımız var bu konular değişmez birlikteliğimiz. Seçimden sonra gayet tabi devam edecek. Tuğrul Bey ile görüşmedik. İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum." dedi.