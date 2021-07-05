Başbağlar'da Katledilen 33 Sivil Törenle Anıldı
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Başbağlar'da Katledilen 33 Sivil Törenle Anıldı

Başbağlar'da Katledilen 33 Sivil Törenle Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde, 28 yıl önce terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 33 sivil vatandaşımız için anma töreni düzenlendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde, 28 yıl önce terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 33 sivil vatandaşımız için anma töreni düzenlendi.

Başbağlar Köyü Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Tokat Milletvekili Sayın Kadim Durmaz, Devlet Eski Bakanı Sayın Hasan Gemici, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, çok sayıda bürokrat, stk temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Tören kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile diğer siyasi ve bürokratların gönderdiği mesajlar okundu.

Ardından Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Devlet Eski Bakanı Sayın Hasan Gemici, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman yaptıkları konuşmalarda yaşanan katliamı kınayarak, şehitlerimizi rahmetle andıklarını söylediler.

Sayın Valimiz Mehmet Makas yaptığı konuşmada; " Madımak'ta, 35 canımıza kim kıydıysa, Başbağlar da 33 canımıza da aynı kişiler kıydı. Başbağlar da yapılan saldırı birlik ve beraberliğimize yapılan hain bir saldırıdır. Elbette ki unutmayacağız, unutturmayacağız. "dedi.

Konuşmaların ardından Başbağlar köyündeki şehitlik anıtını ziyaret eden Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki heyet, şehitlerimiz için dua ettiler.

Daha sonra Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden Valimiz Sayın Mehmet Makas ve beraberindeki heyet, karakolda görevli askerler ile sohbet ettiler.

Şehitlerimizin mezarlarınıda ziyaret eden Valimiz Sayın Mehmet Makas ve beraberindeki heyet, burada da dualar okuyarak, şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bıraktılar.

Kaynak: Habermetre

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