Başarılı sporcular altınla ödüllendirildi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda dereceye giren iki sporcuyu altınla ödüllendirildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda dereceye giren iki sporcuyu altınla ödüllendirildi.

Tavlı, şampiyonada dünya üçüncüsü olan Yusuf Fehmi Genç ve dünya dördüncülüğü elde eden Melihcan Günay ile beraberindeki Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve antrenör Cumali Tekin'i makamında kabul etti.

Belediye olarak sporun her türlüsüne destek verdiklerini belirten Tavlı, sporcuların ihtiyaçlarını gidermek üzere çalıştıklarını söyledi.

Tavlı, Ünye'de sportif ve sosyal faaliyetleri desteklediklerini belirterek, "Şampiyonada ilçemizi ve ülkemizi gururlandırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sizin gibi değerli gençlerimizin sportif ve sosyal anlamda faaliyetlerini arttırması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

İlçede spor yatırımlarını arttırmak için Ankara'da protokol imzaladıklarını vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Üç gün önce Ankara'da bölgemizin gençlerinin sosyal ve sportif faaliyetlerden daha fazla istifade edebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanımızın da katılımıyla bir protokol imzaladık. Yapılan protokolle ilçemize yeni 5 spor tesisi kazandırdık. Çalışmalar kısa süre sonra başlayacak ve tesisler gençlerin hizmetine sunulacak. Siz değerli gençlerimizin ülkemiz, milletimiz adına daha sağlıklı ve daha kaliteli yetişmenizi temin edebilmek için o tesisleri ilçemize kazandırmanın gayreti içinde olduk."

Başkan Tavlı, konuşmasının ardından sporculara altın hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk