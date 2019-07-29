Başakşehir'de gasp zanlıları yakalandı

Başakşehir'de bankadan para çeken kadını gasbettikleri iddasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir bankadan para çeken Serap D'nin çantasının gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Gasp olayı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 18 Temmuz'da Şahintepe Mahallesi'nde yaşı küçük şüpheli H.Ş. ile Halil Ş'yi (28) saklandıkları adreste yakaladı. Olaya karışan diğer şüpheli Ramazan P. ise 20 Temmuz'da Güvercintepe Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük H.Ş'nin yağma ve resmi belgede sahtecilik suçundan emniyette suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Ş. ve Halil Ş. tutuklandı.

Cep telefonu görüntülerinde şüphelilerin gasp olayından sonra araçla kaçmaya çalıştığı, trafikteki iki vatandaşın durumu farkedip araçlarıyla şüphelilerin aracını sıkıştırdıkları, şüphelilerin silahla aracın camına ateş ederek camdan dışarıya çıkıp yaya olarak kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: AA