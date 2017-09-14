Başakşehir Belediyesi Amatör Kulüp Oyuncularına Yeni Kurallar Semineri Verdi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi ilçe genelindeki amatör kulüp oyuncuları ve antrenörlere değişen futbol kuralları semineri verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eğitmen ve hakem eşliğinde verilen seminerde değişen kurallar video görüntüleriyle anlatıldı.



Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, TFF Eğitmeni, İl Hakem Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü Şefi Ayhan Boztepe, eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Bu sene ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu eğitim önümüzdeki yıllarda daha geliştirilerek devam edecek. Futbolun kuralları çok geniş ve değişiyor, bu eğitimler sayesinde oyunun kurallarını daha kapsamlı öğrenmiş olacaksınız" dedi.



"EV SAHİBİ OLARAK MAÇLARA ÇIKACAKSINIZ"



Başakşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Amatör Kulüpler Stadı'nın ilçe gençlerine büyük katkıları olacağını ifade eden Boztepe, "İlçemizde büyük bir müsabaka sahamız yoktu ama bu sene Başakşehir'de siz amatör kulüp futbolcuları için bir saha yaptık. Artık sizler her hafta deplasmana gitmeyecek, ev sahibi olarak maçlara çıkacaksınız. Ben inanıyorum ki bu stat bizlerin motivasyonunu artıracak ve Başakşehir'i futbol anlamında bir üst seviyeye çıkartacaktır. 2017-2018 sezonu tüm kulüplerimize ve futbolcularımız için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



TFF Eğitmeni, İl Hakem Kurulu Üyesi Murat Şahin yaptığı interaktif sunumda değişen futbol oyun kurallarını video görüntüleri eşliğinde anlattı. Katılımcıların sorularını da yanıtlayarak bariz gol şansının engellenmesi, elle oynama ve mücadeleler konu başlığında maç videoları üzerinden bir sunum gerçekleştirdi.



- İstanbul