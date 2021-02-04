Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı
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Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

04.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:13
Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından "TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı" kapsamında hazırladığı 5 proje desteklenmeye değer bulundu.

Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından "TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı" kapsamında hazırladığı 5 proje desteklenmeye değer bulundu.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla çağrıya çıktığı "TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı" başvuru sonuçları açıklandı.

Yapılan değerlendirmenin ardından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen 27 projesiyle 99 üniversite arasından Türkiye ikincisi olan Bartın Üniversitesi'nde 5 öğrenci hazırladıkları projelerle destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak öğrencilerin sürekli gelişimi ve yetkinliklerinin artmasının her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında üniversitelerini Türkiye ikinciliğine taşıyan öğrencilerin TÜBİTAK 2209-B projeleriyle de kendilerini gururlandırmaya devam ettiklerini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Üreten Üniversite' sloganıyla akademisyenlerimizin başarıları öğrencilerimize tecrübe olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak biyoteknoloji alanında önemli bir yer teşkil eden enzimlerin yerli imkanlar ile üretimi üzerine çalışan öğretim elemanlarımızın öğrencilerimize yönelik projelere desteklerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Kovid-19 ile mücadele kapsamında BAKKA destekli proje ile enzim üretimi için gerekli laboratuvar altyapı imkanlarına sahip olan üniversitemiz, enzim üretimi üzerine gerçekleştirilen projeler ile bu alanda öncü bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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