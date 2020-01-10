Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi
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Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi

BARTIN'da, 3 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

10.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:01
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi

'da, 3 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. ve Kurucaşile'de, derelerin ırmağa döküldüğü bölgelerde renk değişimi oldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde 3 gündür etkili olan yağmur sonrası , Kastamonu ve geneline 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelerek, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.


Kaynak: DHA
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