Bartın'dan kısa kısa
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Bartın'dan kısa kısa

16.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:35
Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Abdipaşa beldesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Abdipaşa beldesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akın, kent merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerin yanı sıra ilçe, belde ve köyleri de ziyaret edip vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Abdipaşa beldesinde de esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiklerini ifade eden Akın, "İlçe, belde ve köylerimizden şehrimize gelen vatandaşlarımızın da belediye hizmetleri hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Halkımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Son olarak da Abdipaşa beldesinde ziyaretler gerçekleştirdik. Bizleri ağırlayan dostlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akın'a, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

Bartın'da yollarda bakım ve onarım çalışması

Bartın Belediyesi ekiplerince zaman içerisinde bozulan, hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Karaköy ve Çaydüzü Mahallesine bağlı sokaklar ile Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde deforme olan yolda asfalt ile yama çalışması yaptı.

Akın, çeşitli sebeplerle hasar gören yolların ekipler tarafından düzenlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza sıkıntısız ulaşım imkanı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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