Bartın'da dalgalara kapılan çifti cankurtaranlar kurtardı, o anlar kamerada

BARTIN'ın mavi bayraklı plajı İnkum'da dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

BARTIN'ın mavi bayraklı plajı İnkum'da dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalgalara kapılan bir çift cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin dalgalarla kapıldığı anlar cep telefonuna yansıdı.

?Mavi bayraklı İnkum'da sabah saatlerinde etkili olan poyraz nedeniyle dalgalar oluştu. Plaja gelenler, denize girilmesi yasak anlamına gelen kırmızı flama ile karşılaştı. Jandarma ve zabıta ekipleri plajda ATV ile gezerek, tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı. Cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri kıyıya dönmeleri için uyardı.

Ankara'dan tatil için inkum'a gelen Gökhan Köse (26) ve eşi Canfeda Köse (26) dalgalara kapıldı. İmdat çığlıkları üzerine cankurtaranlar çifti kurtardı. Baygın halde kumsala çıkartılan çift, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Dalgalı olan ve tehlike yaratan günlerde sahildeki direklere kırmızı flamayı asıyoruz. Bugün de çeken akıntı ve kum kayması olduğunu tespit ettik ve denize girilmesini yasakladık. Şu anda jandarma ve zabıta ekiplerimiz ile cankurtaranlarımız denize girenleri dışarıya çıkarıyor. İnkum'a il dışından gelen günübirlik turistlerimizin denize girmemelerini rica ediyoruz. Ekiplerimizle insanlarımızın can sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar