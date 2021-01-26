Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)
26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:53
KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDUBartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDU
Bartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Köydeki balıkçıların da destek verdiği geminin battığı yerden 3 kilometre uzaklıktaki Doğanyuvas koyunda arama yaptı. Aramalarda, gemi battığı sırada 3 denizcinin kullandığı suya batmayan özel elbise, parçalanmış filikalar ve can yelekleri bulundu. Sahil boyunca yapılan aramalarda kayıplara ulaşılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR