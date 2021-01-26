Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)

KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDU

Bartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Köydeki balıkçıların da destek verdiği geminin battığı yerden 3 kilometre uzaklıktaki Doğanyuvas koyunda arama yaptı. Aramalarda, gemi battığı sırada 3 denizcinin kullandığı suya batmayan özel elbise, parçalanmış filikalar ve can yelekleri bulundu. Sahil boyunca yapılan aramalarda kayıplara ulaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR