Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)
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Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:53
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)

KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDUBartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDU

Bartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Köydeki balıkçıların da destek verdiği geminin battığı yerden 3 kilometre uzaklıktaki Doğanyuvas koyunda arama yaptı. Aramalarda, gemi battığı sırada 3 denizcinin kullandığı suya batmayan özel elbise, parçalanmış filikalar ve can yelekleri bulundu. Sahil boyunca yapılan aramalarda kayıplara ulaşılamadı.


Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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