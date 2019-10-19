19.10.2019 16:28

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin, dünyaya sınırlarında bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğini bir kez daha ilan ettiğini belirtti.

Türk milletinin ordusunun arkasında kararlılıkla durduğunu vurgulayan Özdemir, "Tehditlere rağmen Türkiye bölgesindeki gücünü göstermiş, hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ile Barış Pınarı Harekatı sürmektedir, askerimize muvaffakıyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ise insan haklarını hiçe sayan terör unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk askerinin yanında olduklarını aktardı.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları nedeniyle, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutması gerektiğini anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmak istenmektedir. Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla barış tekrar tesis edilecek, terörden temizlenecek, Suriyeli göçmenler vatanlarına dönecektir. Türk milleti, yine birlik ve beraberlik içinde yapılan tehditlere gereken cevabı vermiştir. Esnaf camiası olarak her zaman kahraman askerlerimizin yanındayız."

Kaynak: AA