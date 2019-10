Barış Pınarı Harekatı'na 15 Temmuz şehit yakınlarından tam destek

17.10.2019 13:30

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk, "Elhamdülillah, 15 Temmuz'da arındırdığımız pınar şimdi barışa akıyor" dedi.

15 Temmuz Anıtı'nda bir araya gelen şehit ve gazi yakınları Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini dile getiren Ayşe Arslantürk, "Bugün burada 15 Temmuz'da en yakınlarını kaybeden şehit aileleri ve gaziler olarak toplanmış bulunuyoruz. O gece terör örgütü FETÖ'nün ülkemizi işgal girişimine hep birlikte tanıklık ettik. Çok şükür ki yine o gece millet olarak meydanlara akıp bu hayasızca akını durdurduk. 15 Temmuz'dan sonra Peygamber ocağı dediğimiz ordumuzun içinde yuvalanan teröristler mahkemelerde hesap verdi. Ordumuz hainlerden temizlenmeye başladı. ve üç yıl sonra bugün yine milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın terörden korunması için Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. 9 Ekim'de Fırat'ın doğusunda başlayan operasyonla pek çok terörist etkisiz hale getirildi. Ancak teröristlerin saldırıları sonucu sivil ve asker şehitlerimiz de oldu. Şehitlerimizin yakınlarının ne yaşadığını en iyi biz biliyoruz. Ocaklarına düşen ateşi söndüremesek de dualarımızla şehit ailelerimizin yanındayız" dedi.

"ELHAMDÜLİLLAH, 15 TEMMUZ'DA ARINDIRDIĞIMIZ PINAR ŞİMDİ BARIŞA AKIYOR"

Arslantürk, "Bütün bu süreçte müttefikimiz olduğunu iddia eden batılı devletlerin ve Arap Birliği'nin açıklamalarını da gördük. Teröre terör demeyen, ambargodan, yaptırımdan bahseden bu ülkeleri 15 Temmuz'dan biliyoruz. Söz konusu Türkiye olunca demokrasi anlayışlarını askıya alıp darbeden, terörden yana tavır koyanlara en güzel cevabı 15 Temmuz'da verdiğimiz gibi bugün de Barış Pınarı Harekatı ile vereceğiz İnşallah.

Operasyon başladığında şunu bir kez daha çok net gördük ki FETÖ'sü, PYD'si PKK'sı DEAŞ'ı aynı safta buluştu. Firari FETÖ'cüler PKK'ya selam duran açıklamalar yaptı, yapıyor. YPG üç gün öncesine kadar savaştığını iddia ettiği DEAŞ'lıları hapishanelerden çıkarıp serbest bıraktı.Terörün dini, milliyeti, rengi yoktur. Bizler de yıllardır terörden çok çeken ve ayırt etmeksizin terörün karşısında dimdik ayakta duran yegane milletiz. Elbette bu zor günleri de birlik ve beraberlik içinde durarak geride bırakacağız.Dualarımız şu an Suriye'nin kuzeyinde vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğimiz'le. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Hainlerden arındırılmış ordumuzun sınırlarımız içinde ve dışındaki başarılarına şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Gazisi Yaşar Parlak ise "Bizim kahraman ordumuz 7 düvele karşı savaş veriyor şu anda. Her şeyimiz ile varlığımız ile arkasındayız, destekliyoruz. Bizim Türk milleti her zaman asker doğmuştur, asker ölür. Bizim bu savaş konusunda desteğimiz ölene kadar devam edecek. Bizim ordumuz da her zaman muzaffer olacak İnşallah" dedi. Açıklamanın ardından asker selamı veren şehit yakınları ve gaziler anıtta dua etti.

(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA