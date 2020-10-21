Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 10:10
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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