Barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı
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Barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde, barbekü ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yazlık evin çatısını tutuşturdu.

Barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı
30.07.2020 01:29 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:42

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde, barbekü ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yazlık evin çatısını tutuşturdu. Bitişikteki diğer yazlığa da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken evlerde hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Yayla köyü sahilindeki Yayla caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 2 katlı yazlıkta meydana geldi. Barbekü yakıldığı sırada sıçrayan alevler nedeniyle evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale köy muhtarlığına ait su tankeriyle yapıldı. Tankerle yapılan müdahale yetersiz kalırken, alevler çatı katı ile bitişiğindeki yazlığın çatısına da sıçradı. Yangını fark eden çevredeki yazlıkçılar da kendilerini panikle sokağa attı. Yangın, olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 


Kaynak: DHA

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