Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale, Kuşadası'nın tanıtım yüzü olacak
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Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale, Kuşadası'nın tanıtım yüzü olacak

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Güvercinada Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale, Kuşadası'nın tanıtım yüzü olacak
31.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:26

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Güvercinada Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Güvercinada Kalesi ile ilgili sürecin 2013 yılında başladığını ve bu yıl sonuçlandığını söyledi.

Güvercinada'da bulunan kalenin Barbaros Hayrettin Paşa, surlarının ise İlyas Ağa tarafından yaptırıldığını belirten Köşger, limanı koruma amaçlı yapılan kalenin, günümüzde ilçenin en çok ziyaret edilen alanlarından birisi olduğuna işaret etti.

Aydın'da Afrodisyas Antik Kenti'nin dünya mirası kalıcı listesinde, Priene Antik Kenti'nin de geçici listede yer aldığını anımsatan Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Aydın her anlamda medeniyetler beşiği bir yer. Bunların tescil edilmesi anlamında çok güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kuşadası zaten Türkiye'nin marka olmuş şehirlerinden birisi. Aynı zamanda turizmin de başladığı kentlerden biri. Güvercinada Kalesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi, Kuşadası turizmine ivme kazandıracak bir gelişme. Bu gelişme Kuşadası'nın marka değerini artıracaktır."

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ilçe için sevindirici bir haber aldıklarını, kentin adının UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının uluslararası tanıtımda büyük önem arz edeceğini dile getirdi.

Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak sahip olduğumuz tüm doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda turizme kazandırmak amacıyla üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Belgeli, tescilli bir yerimiz oldu"

Kuşadası Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Bülent İlbahar ise bu kararın ilçe için çok büyük bir haber olduğunu belirterek, "Güvercinada Kalesi'nin UNESCO Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanması bizi çok sevindirdi. Belgeli, tescilli bir yerimiz oldu. Bunu çok iyi bir şekilde tanıtım ve reklamlarda kullanacağız." dedi.

Restoran işletmecisi Bilal Yılmaz da Güvercinada Kalesi'ne ilişkin yaşanan gelişmenin, ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayında artışa vesile olacağını, kendi işlerinin de olumlu yönde etkileneceğini dile getirdi.

Giyim mağazası işletmecisi Dilek Aktay da "Bu sevinçli haberden dolayı çok mutlu olduk. Güvercinada hak ettiği değere kavuşacaktır. Umuyorum ki yurt dışında da çok iyi tanıtımı yapılır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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