Baraj doluluk oranları nedir? Baraj doluluk oranları son durum ne?

Son dönemlerde kar ve yağışların olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyelerinde artma meydana geldi. Vatandaşlar da baraj doluluk oranları nedir? Baraj doluluk oranları son durum ne? merak ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarıyla güncel durumu resmi web sitesinden ve twitter hesabından paylaştı. Susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbulluları son dönemlerde yağmur ve karın yağması yüzleri güldü. Peki baraj doluluk oranları nedir? Baraj doluluk oranları son durum ne? sorularının cevabı detaylarda!

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) twitter hesabı üzerinden resmi baraj doluluk oranlarını paylaştı. Baraj doluluk oranları geçen aya göre yağmur ve kar yağışlarının olmasıyla artış gözlemlendi. Barajların doluluk oranları %32,78, boş alanı ise 67,22 olduğu tespit edildi.

13 Ocak 2021 verilerine göre su doluluk oranı %26,96, verilen su miktarı ise 2 milyon 615 bin metreküptür.

25 Ocak 2021 tarihine gelindiğinde ise içme suyu kaynaklarının doluluk oranları ise %32,78 oranındadoldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM NE?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden alınan verilere göre barajların doluluk oranları son durum güncel hali aşağıdaki gibidir.

-Barajların son 15 gün içinde doluluk oranları-

-Barajların doluluk oranları-