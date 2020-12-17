Bankalar açık mı? 17 Aralık bankaların çalışma saatleri ne zaman? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve hafta içi bankalar açık mı?

Koronavirüs kapsamında birçok işletmenin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Bundan böyle bankaların da çalışma-mesai saatleri farklı olacak. Peki bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hangi banka saat kaçta açılacak? Hafta içi bankalar kaçta açık olacak? Hafta sonu bankalar açık mı?

Genel olarak 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren bankaların mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Çoğu banka 2 Aralık'tan itibaren sabah 10:00'da açılırken akşam 16:00 'da kapanıyor. Peki hafta içi ve hafta sonu bankaların çalışma saatleri ne zaman? Hangi banka kaçta açılır, kaçta kapanır? Banka çalışma saatleri sizlerle...

17 ARALIK PERŞEMBE BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

2 Aralık 2020 Çarşamba tarihinden itibaren bankalar sabah saat 10:00 'da açılıyor. Akşam ise saat 16:00 'da kapanıyor.

Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri bankaların çalışma saatleri 10:00 - 16:00 arasındadır. Genel olarak çoğu banka 12:30-13:30 saatleri arasında 1 saat öğle molasına çıkmaktadır. Ayrıca hafta sonu Covid-19 kapsamında tüm banka şubeleri kapalıdır. Şimdi bazı bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptıkları duyurulara göz atalım.

17 ARALIK PERŞEMBE AKBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Akbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. İşlemlerini Akbank Mobil, Akbank Internet, 444 25 25 no'lu Müşteri İletişim Merkezimiz ve ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsin."

17 ARALIK PERŞEMBE QNB FİNANSBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

02 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

17 ARALIK PERŞEMBE GARANTİ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Garanti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz.

17 ARALIK PERŞEMBE ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

17 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE İŞ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır. Sağlıklı günler dileriz."

17 ARALIK PERŞEMBE HALKBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Halkbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

17 ARALIK PERŞEMBE VAKIFBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Kısacası çoğu banka sabah saat 10:00 'da açılırken akşam saat 16:00 'da kapanmaktadır. Bu saatler dışında ATM'den veya online işlemlerden, EFT ve havale yöntemleriyle para gönderme ve para alma işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca Vakıfbank ve Halkbank 8 Aralık'tan itibaren sabah saat 9:30 'da açılacaktır. Akşam 16:00 'da kapanacaktır.

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Hafta sonu tüm bankalar kapalıdır. Normalde bazı banka şubeleri açık oluyordu fakat koronavirüs nedeniyle tamamı geçici olarak kapandı diyebiliriz.