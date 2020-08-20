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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 31 milyar 927 milyon lira artarak 3 trilyon 463 milyar 88 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
20.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:30

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 31 milyar 927 milyon lira artarak 3 trilyon 463 milyar 88 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Ağustos ile biten haftada 31 milyar 927 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 431 milyar 161 milyon liradan 3 trilyon 463 milyar 88 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 62 milyar 108 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 352 milyar 141 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Ağustos ile biten haftada 8 milyar 797 milyon lira yükselerek 650 milyar 778 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 270 milyar 504 milyon lirası konut, 9 milyar 921 milyon lirası taşıt ve 370 milyar 353 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 207 milyon lira artarak 570 milyar 205 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2 artarak 125 milyar 955 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 56 milyar 134 milyon lirası taksitli, 69 milyar 820 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 azalışla 150 milyar 289 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 58 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 82 milyon lira artarak 717 milyar 63 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

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