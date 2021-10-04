Banka çalışma saatleri | 4 Ekim Pazartesi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık?
Bankada işi olan vatandaşlar banka çalışma saatlerini araştırıyor. Pandemi sonrasında alınan tedbirler ile banka çalışma saatlerinde değişiklik yapılmış ve bu durum vatandaşların kafasında karışıklığa sebep olmuştur. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre; Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası çalışma saatleri belli oldu. Peki, Banka çalışma saatleri | 4 Ekim Pazartesi bankalar kaçta
Vatandaşlar günlük banka işlemleri için planlamalarını banka açılış ve kapanış saatlerine, banka öğle arası saatlerine göre yapmaktadır. Bankaların açılış ve kapanış saati,Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaça kadar açık veya inansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaçta açılıyor? Sorularını beraberinde getirmiştir. Peki, Banka çalışma saatleri | 4 Ekim Pazartesi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık? Ayrıntılar haberimizde...
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.