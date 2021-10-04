Vatandaşlar günlük banka işlemleri için planlamalarını banka açılış ve kapanış saatlerine, banka öğle arası saatlerine göre yapmaktadır. Bankaların açılış ve kapanış saati,Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaça kadar açık veya inansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaçta açılıyor? Sorularını beraberinde getirmiştir. Peki, Banka çalışma saatleri | 4 Ekim Pazartesi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık? Ayrıntılar haberimizde...

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

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