Bangladeş'te son 24 saatte 1950 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 1950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
01.09.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:14
Bangladeş'te son 24 saatte 1950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 314 bin 946'ya ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 1950 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 314 bin 946'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 artarak toplamda 4 bin 316'ya çıktı.
Kaynak: DHA