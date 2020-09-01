Bangladeş'te son 24 saatte 1950 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 1950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 314 bin 946'ya ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1950 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 314 bin 946'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 artarak toplamda 4 bin 316'ya çıktı.

Kaynak: DHA