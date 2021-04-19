Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından

Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Beypiliç Boluspor'a 3-2 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça iyi başladıklarını belirterek, "Güzel, bol gollü bir maç oldu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Beypiliç Boluspor'a 3-2 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça iyi başladıklarını belirterek, "Güzel, bol gollü bir maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının hata yaparak gelişeceklerini söyledi.

İki takımın da iddiasının bulunmaması nedeniyle karşılaşmanın hazırlık maçı görüntüsünde geçtiğini dile getiren Sözeri, şöyle konuştu:

"Oyuncularım iyi mücadele etti. Boluspor da iyi oynadı, güzel, bol gollü bir maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Önümüzdeki 3 maçta, oynamayan oyuncularımıza da şans vereceğiz. Yönetimimiz de oyuncuların durumuna göre önümüzdeki yılın programını yapacak. Bu tip maçları galibiyetle kapatmak daha güzel olur ama maalesef olmadı. Boluspor'u tebrik ediyorum."

Reha Kemal Erginer: "İç saha ve dış sahada siyahla beyaz kadar farklıyız"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer de geçen hafta iç sahada Bereket Sigorta Ümraniyespor'a karşı çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Bandırmaspor maçında galibiyeti yakalayacak bir oyun sergilediklerini vurgulayan Erginer, "İç saha ve dış sahada siyahla beyaz kadar farklıyız. Bunu da bir şekilde değiştirmemiz lazım. Dış sahadaki performansımıza bakarsak neredeyse play-off'un içindeyiz. Ligin deplasmanda en fazla puan toplayan takımlarındanız. Kalan 3 maçı iyi değerlendirmek istiyoruz. Maksimum puanı alıp ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:41:44. #1.15#

title