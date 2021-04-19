Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Beypiliç Boluspor'a 3-2 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça iyi başladıklarını belirterek, "Güzel, bol gollü bir maç oldu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Beypiliç Boluspor'a 3-2 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça iyi başladıklarını belirterek, "Güzel, bol gollü bir maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının hata yaparak gelişeceklerini söyledi.

İki takımın da iddiasının bulunmaması nedeniyle karşılaşmanın hazırlık maçı görüntüsünde geçtiğini dile getiren Sözeri, şöyle konuştu:

"Oyuncularım iyi mücadele etti. Boluspor da iyi oynadı, güzel, bol gollü bir maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Önümüzdeki 3 maçta, oynamayan oyuncularımıza da şans vereceğiz. Yönetimimiz de oyuncuların durumuna göre önümüzdeki yılın programını yapacak. Bu tip maçları galibiyetle kapatmak daha güzel olur ama maalesef olmadı. Boluspor'u tebrik ediyorum."

Reha Kemal Erginer: "İç saha ve dış sahada siyahla beyaz kadar farklıyız"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer de geçen hafta iç sahada Bereket Sigorta Ümraniyespor'a karşı çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Bandırmaspor maçında galibiyeti yakalayacak bir oyun sergilediklerini vurgulayan Erginer, "İç saha ve dış sahada siyahla beyaz kadar farklıyız. Bunu da bir şekilde değiştirmemiz lazım. Dış sahadaki performansımıza bakarsak neredeyse play-off'un içindeyiz. Ligin deplasmanda en fazla puan toplayan takımlarındanız. Kalan 3 maçı iyi değerlendirmek istiyoruz. Maksimum puanı alıp ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya