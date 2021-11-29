Ballon d'Or 2021 kim kazandı, açıklandı mı? Ballon d'Or kazananı ne zaman açıklanacak? 2021 Ballon d'Or adayları kimler?

2021 Altın Top (Ballon d'Or) ödülü için adaylar belli oldu. Efsane isimlerin yer aldığı listede en favori isim bu sene Copa Amerika kupası kaldıran Messi gösterildi. Peki, 2021 Ballon d'Or adayları kimler, kim kazanır? Kazanan isim açıklandı mı? Altın Top ödülü için adaylar hangi futbolcular oldu? 2021 Ballon d'Or ödülleri ne zaman verilecek? 2021 Altın Top ödülüne aday futbolcular hangileri? Messi aday mı? Ronaldo aday mı? Neymar aday mı? İşte detaylar...

BALLON D'OR 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ballon d'Or 29 Kasım 2021'de (yani bugün) Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak . Ödül töreni, 29 Kasım Pazartesi 22.10'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinde yayınlanacak.

BALLON D'OR 2021 KİM KAZANDI?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Bugün akşam 22:30 'da yapılan ödül töreni sonrası ödülün sahibi belli olacak.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.

France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 5 kez kazanan Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.

Paris Saint-Germain'den (Psg) Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Manchester City'den Kevin de Bruyne ve Chelsea'den Romelu Lukaku ile N'Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

29 Kasım 2021'de ödüller sahiplerini bulacak.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

BALLON D'OR 2021 ADAYLARI KİMLERDİR?

2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

- Romelu Lukaku (Chelsea)

- N'Golo Kante (Chelsea)

- Jorginho (Chelsea)

- Cesar Azpilicueta (Chelsea)

- Mason Mount (Chelsea)

- Kevin de Bruyne (Manchester City)

- Ruben Dias (Manchester City)

- Phil Foden (Manchester City)

- Raheem Sterling (Manchester City)

- Riyad Mahrez (Manchester City)

- Lionel Messi (PSG)

- Kylian Mbappe (PSG)

- Gianluigi Donnarumma (PSG)

- Neymar (PSG)

- Leonardo Bonucci (Juventus)

- Giorgio Chiellini (Juventus)

- Cristiano Ronaldo (Juventus/ Manchester United)

- Bruno Fernandes (Manchester United)

- Luka Modric (Real Madrid)

- Karim Benzema (Real Madrid)

- Lautaro Martinez (Inter)

- Nicolo Barella (Inter)

- Pedri (Barcelona)

- Gerard Moreno (Villarreal)

- Luis Suarez (Atletico Madrid)

- Robert Lewandowski (Bayern Münih)

- Simon Kjaer (Milan)

- Mohamed Salah (Liverpool)

- Erling Haaland (Borussia Dortmund)

- Harry Kane (Tottenham)

2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen kadın futbolcular şunlar:

- Kadidiatou Diani (PSG)

- Fran Kirby (Chelsea)

- Jennifer Hermoso (Barcelona)

- Christiane Endler (PSG/OL)

- Christine Sinclair (Thorns)

- Ashley Lawrence (PSG)

- Irene Paredes (PSG/Barcelona)

- Jessie Fleming (Chelsea)

- Lieke Martens (Barcelona)

- Sandra Panos (Barcelona)

- Viviane Miedema (Arsenal)

- Ellen White (Manchester City)

- Pernille Harder (Chelsea)

- Samantha Mewis (North Carolina Courage)

- Wendie Renard (OL)

- Marie-Antoinette Katoto (PSG)

- Stina Blackstenius (Hacken)

- Magdalena Eriksson (Chelsea)

- Sam Kerr (Chelsea)

- Alexia Putellas (Barcelona)

Yılın en iyi kalecisine verilen "Yachine Trophee" adayları şunlar:

- Thibaut Courtois (Real Madrid)

- Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)

- Ederson (Manchester City)

- Samir Handanovic (Inter)

- Emiliano Martinez (Aston Villa)

- Edouard Mendy (Chelsea)

- Keylor Navas (PSG)

- Manuel Neuer (Bayern Münih)

- Jan Oblak (Atletico Madrid)

- Kasper Schmeichel (Leicester City)

Yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncuna verilen Kopa Trophee" adayları şunlar:

- Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

- Jeremy Doku (Rennes)

- Ryan Gravenberch (Ajax)

- Mason Greenwood (Manchester United)

- Nuno Mendes (PSG)

- Jamal Musiala (Bayern Münih)

- Pedri (Barcelona)

- Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

- Bukayo Saka (Arsenal)

- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

2021 BALLON DOR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANIR?

Birçok futbol yorumcusuna göre bu sene Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi kazanabilir. Çünkü Messi bu sene Copa Amerika kupasını kaldırmıştı. Her ne kadar bireysel performans ödülde önemli olsa da oyuncunun aldığı kupalar da önem taşımaktadır. Bizim tahminize göre Messi bu sene Altın Top ödülünü alacak gibi duruyor.

Diğer taraftan en iyi kaleci ödülünü büyük ihtimalle İtalya milli takımının kalecisii PSG'ye transfer olan Gianluigi Donnarumma alabilir. Gerçekten harika bir sezon geçirmişti ve Euro 2020'de turnuvanın en iyi kalecisi seçilmişti. Hatta turnuvanın en değerli oyuncusu da kaleci Gianluigi Donnarumma seçildi. Yani büyük ihtimalle Ballon Dort ödüllerinde en iyi kaleci ödülünü de alacak gibi duruyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

21 yaş altı oyunculara verilen ödülde ise en favori isimler Jude Bellingham, Mason Greenwood ve Pedri olarak gösteriliyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet