Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında
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Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın arılığına giren ve 5 gündür annesine kavuşamayan yavru ayı, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.

Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın arılığına giren ve 5 gündür annesine kavuşamayan yavru ayı, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Karakavuz köyünde arıcılık yapan Birol Taş, fındık tarlasında yavru ayıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Annesinin çevrede olabileceğini düşünerek yaklaşık 5 gündür bu alana ballı, reçelli ekmek bırakarak ayıyı beslediklerini ifade eden Taş, yavru ayının da kendilerini sevdiğini düşünerek alandan ayrılmadığını söyledi. Taş ailesinin 'Fındık' adını koydukları yavru ayının güvenli bir ortamda büyümesi için Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, yavru ayıyı yakalayarak koruma altına aldı. Birol Taş ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde "Bizden ev sahipliği bu kadar minik ayı, yeni yuvanda mutluluklar" diyen Taş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Yavru ayıyı teslim alan ekipler, duyarlılığı ve yardımları için Birol Taş'a teşekkür ederek, 7 gün 24 saat görev başında olduklarını ifade ettiler.

Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında
Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında
Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında
Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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