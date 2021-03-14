Balıkesir'de üç mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde, üç mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde, üç mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ayvalık'ın Kırcılar, Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı'nın Kınık Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın 05.00'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın