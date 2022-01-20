Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
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Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Göçmen konutları yolunda meydana gelen trafik kazasında 10 ED 531 plakalı otomobil ile 10 EC 618 plakalı araçlar çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası Altıeylül İtfaiye ekipleri ile 112 Acil ekipleri araçlara müdahale ettiler. Araçlardan yaralı olarak çıkarılan N.M., D.A., S.F.A. ve S.I. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir süre tek şeritten akan trafik, itfaiye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası tekrar trafiği normal akışına soktu. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Altıeylül, Balıkesir, Otomobil, Göçmen, 3. Sayfa, Haber

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